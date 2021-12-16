Боруссия Д не имела никаких проблем с Гройтером Фюртом в 16-м туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча.

Гол Торгана Азара отменили из-за офсайда, но от Эрлинга Холанда гостей уже не спас никто. На 30-й минуте норвежец заработал и сам реализовал пенальти.

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Боруссия добивала соперника под занавес встречи. Холанд оформил дубль и клубный рекорд "шмелей" – раньше никому не удавалось забить 30 голов в Бундеслиге за календарный год. Разгром Гройтер Фюрта завершил Мален, который с нескольких метров элегантно пробил между ног защитнику.