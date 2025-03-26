Норвегия переиграла Израиль во втором туре квалификации на ЧМ-2026. Видео голов и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Первый тайм порадовал двумя голами. Несмотря на старания норвежцев, им не удавалось забить еще. Все изменилось во втором тайме.

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После перерыва еще три гола влетели в ворота Израиля, а они ответили лишь одним. Холанд свой гол оформил на 88 минуте. Форвард Манчестер Сити забил 40-й гол за сборную Норвегии в 41-й игре – быстрее всех среди европейцев за последние 54 года. В 1971-м Герд Мюллер забил за Германию 40-й мяч в 33-й игре.

Кроме того, хет-трик ассистов записал в свой актив Мартин Эдегор, который вместе с Александром Зинченко выступает за Арсенал.