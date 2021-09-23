Величайшей победой киевского Динамо в еврокубках остается домашний разгром Барри Таун. Еще более приятной окраски рекорду из 1998-го добавляет факт особенности сезона – именно с разгрома валлийцев началась одна из самых успешных страниц в истории "бело-синих" и выход команды Лобановского в полуфинал Лиги чемпионов.

Старые знакомые

Сильнейшая команда Украины стартовала в Лиге чемпионов с первого отборочного раунда. Жребий отправил в соперники киевлянам Барри Таун, а в случае прохода Динамо встречалось с пражской Спартой (это при условии, что попасть нам могли Интер или даже Бавария).

Если в наши дни еще перед жеребьевкой Шахтер и Манчестер Сити обмениваются дружескими переписками в твиттере, мол, "встретимся и в этом году", то Динамо и Барри Таун также пережили определенное дежавю. Годом ранее почти в те же жаркие июльские дни киевляне уже играли с валлийцами на том же этапе. Две уверенные победы (2:0 в Киеве и 4:0 в Барри) не оставляли сомнений – "бело-синие" выиграют без проблем и в этот раз.

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Дома вне конкуренции

Вообще тот сезон начался для Динамо из тяжелого матча в Высшей лиге – неуступчивые Карпаты Мирона Маркевича выстояли в столице (0:0). Уже через несколько дней киевляне поиздевались в Харькове над Металлистом – 6:1. Затем в Киев приехала тернопольская Нива и пропустила лишь однажды от Александра Хацкевича – 1:0. Следовательно, единственный гол на старте сезона динамовцы пропустили после дальнего удара защитника Металлиста Виктора Иваненко.

Динамо против Барри Таун / фото walesonline.co.uk

Барри Таун завоевал золото чемпионата Уэльса в третий раз подряд. Поражали и итоговые показатели будущего соперника Динамо: ни одного поражения в 38 матчах, 134 забитые голы и 104 заработанных очка. Однако после прошлогодней встречи особых опасений подопечные Лобановского не имели.

Ливень голов

Уже на 9-й минуте хозяева открыли счет. С ударом Александра Хацкевича голкипер справился, однако первым на добивании оказался Сергей Ребров, который отпраздновал гол по-особенному. Прошло семь минут и нападающий записал в актив дубль после классического выхода один на один и ошибки защитника. В тот вечер второй лучший украинский бомбардир в ЛЧ оформил покер (еще один из голов рефери не засчитал). Для Сергея это был второй покер в карьере (первый датированный 1996 годом, когда пострадал Кривбасс).

Пытался выдерживать темп, заданный Ребровым, его партнер по атаке Андрей Шевченко. В активе форварда – два мяча в каждом из таймов. Едва ли не первым касанием валлийцам забил и защитник Алексей Герасименко (обратите внимание на еще одно необычное празднование). Также результативный удар занес в актив Валентин Белькевич.

Фрагмент матча в Киеве / Фото AP

Результат матча не стоит переоценивать. На нем, видимо, не в последнюю очередь сказался тот факт, что сезон для соперников еще не начался и в отличие от Динамо, Барри Таун не имел игровой практики. Мы хорошо знали возможности своего соперника и понимали, что сегодняшний Барри Таун не может на равных играть с нами. Для нас очень важно было успешно стартовать в очередном розыгрыше Лиги чемпионов. Порадовал настрой на игру нашей команды: он наблюдался с первой минуты матча до последней, – сказал после игры Алексей Михайличенко, тогдашний ассистент Валерия Лобановского.

Наставник гостей 35-летний Гарри Барнетт в пресс-зале появился в бутсах – неудивительно, ведь бывшая звезда Фулхэма еще не завершила карьеру и отбегала против Динамо все 90 минут. Он поздравил украинцев с победой и начал свое общение с прессой риторическим: "А что здесь комментировать?" А потом добавил пророческие слова: "Думаю, следующей весной мы будем гордиться тем, что встречались с такой сильной командой".

В ответном матче через неделю киевляне скромно победили 2:1, а затем сильно намучились с пражской Спартой (вы же помните автогол чехов на 88-й минуте и великолепную игру Шовковского в серии пенальти?) Остановит Динамо-машину только мюнхенская Бавария в полуфинале Лиги чемпионов.

Шевченко против Барри Таун / фото Динамо

Динамо – Барри Таун 8:0

22.07.1998 года, Киев, стадион "Динамо". 15 000 зрителей, +29°С.

Судья: Андреас Георгиу (Кипр).

Динамо: Шовковский, Головко, Ващук, Дмитрулин, Каладзе, Калитвинцев (Герасименко, 46), Косовский (Венглинский, 67), Шевченко, Ребров, Гусин (Белькевич, 56), Хацкевич.

Голы: Ребров, 9, 16, 37, 81, Шевченко, 32, 58, Герасименко, 48, Белькевич, 65.