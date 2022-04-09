Президент Вереса Иван Надеин рассказал о том, как идет реконструкция арены в Ровно.

"Остался сравнительно незначительный объем работ для завершения реконструкции Авангарда. Взошла трава. Смонтированы почти все сиденья на трибунах.

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Во многих помещениях сделаны отделочные работы. Осталось благоустройство территории и согласование вопросов безопасности зрителей. Это можно сделать в течение короткого отрезка времени и после этого – запускать работу стадиона.

Ровно может стать одним из центров футбольной и спортивной жизни в Западной Украине. Но для этого нужно выполнить одно условие – отразить нашествие агрессора и одержать победу. Верим в наши Вооруженные Силы и стойкость украинского народа", – сказал Надеин в комментарии Сфера ТВ.

Напомним, оккупатны массово разрушают украинские стадионы – бомбы уничтожили арены в Чернигове и Ирпене, повредили тренировочные поля в Киеве, Мариуполе и других городах.

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