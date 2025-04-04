"Когда я согласился присоединиться к команде после завершения карьеры, то сделал это, потому что верил, что она способна на что-то особенное, и я хотел быть частью этого.

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Сейчас настал тот момент, когда мечты нужно превращать в конкретные цели. Не стоит скрывать, что на этом этапе наша цель – выиграть все возможные трофеи. Это был мой девятнадцатый матч подряд без поражений, и приятно играть в таких поединках, где, несмотря на напряжение в конце, главное – ничего не напутать.

Очень приятная работа – рекомендую ее всем полякам на будущее: старайтесь, чтобы иметь подобное", – сказал Щенсны в эфире TVP Sport.

Напомним, что польский вратарь присоединился к "кулес" в октябре 2024 года. Войцех Щенсны воспользовался травмой тер Штегена и сумел закрепиться в основном составе Барселоны. Контракт с 34-летним голкипером был заключен до конца текущего сезона.

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