Рекоба сделал выбор между Месси и Марадоной

Бывший уругвайский форвард миланского Интера Альваро Рекоба сравнил игру легендарных аргентинцев.

"Думаю, Месси лучший в истории. Когда я был ребенком, то видел, как играет Диего Марадона. Он был невероятным, но игра Месси – это явление.

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Причем уже на очень длинной дистанции. Пока это не все понимают, но осознание придет, когда аргентинец завершит карьеру", – цитирует Рекобу издание Известия.

Напомним, Альваро прославился в составе миланского Интера – форвард с командой дважды выигрывал Серию А, два Кубка и Суперкубка страны, а также в сезоне 1997/98 победил в Кубке УЕФА.

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