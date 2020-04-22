toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Рекоба сделал выбор между Месси и Марадоной

08:27 34 Читати українською
Рекоба сделал выбор между Месси и Марадоной
Альваро Рекоба / Фото из открытых источников

Бывший уругвайский форвард миланского Интера Альваро Рекоба сравнил игру легендарных аргентинцев.

"Думаю, Месси лучший в истории. Когда я был ребенком, то видел, как играет Диего Марадона. Он был невероятным, но игра Месси – это явление.

Сетьен не знал, что Месси может разорвать контракт с Барселоной

Причем уже на очень длинной дистанции. Пока это не все понимают, но осознание придет, когда аргентинец завершит карьеру", – цитирует Рекобу издание Известия.

Напомним, Альваро прославился в составе миланского Интера – форвард с командой дважды выигрывал Серию А, два Кубка и Суперкубка страны, а также в сезоне 1997/98 победил в Кубке УЕФА.

"Мессі – найкращий, а Зінченко – 8 балів з 10": Райо Вальєкано виховує юного українця – тут відмовляють навіть Реалу

blog_ava
Кариус досрочно покинул Бешикташ и вернется в Ливерпуль
00:30
89
Теги
Мир Лионель Месси Лионель Месси Диего Марадона Диего Марадона Альваро Рекоба
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
час
:
36
мин
Осасуна
23:55
Леганес
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук