Рекоба получил должность на родине

Эль Хино стал директором по международным отношениям, сообщает официальный сайт клуба.

Рекоба сделал выбор между Месси и Марадоной

Именно в составе Насьоналя Рекоба завершил карьеру в 2015 году. Суммарно в рядах "трехцветных" он провел 6 сезонов в начале и в конце карьеры. Воспитанник Данубио стал известным в Европе после переезда в Серию А. Там он защищал цвета миланского Интера Венеции, Торино, а затем играл в греческом Паниониосе.

Круг обязанностей 44-летнего Рекобы, очевидно, будет связан с продвижением клубного бренда и отношений с европейскими клубами.

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