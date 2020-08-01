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Рекоба получил должность на родине

15:09 - Читати українською
Рекоба получил должность на родине
Альваро Рекоба / Le Observador

Легендарный экс-нападающий сборной Уругвая Альваро Рекоба начал путь функционера в Насьонале Монтевидео.

Эль Хино стал директором по международным отношениям, сообщает официальный сайт клуба.

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Именно в составе Насьоналя Рекоба завершил карьеру в 2015 году. Суммарно в рядах "трехцветных" он провел 6 сезонов в начале и в конце карьеры. Воспитанник Данубио стал известным в Европе после переезда в Серию А. Там он защищал цвета миланского Интера Венеции, Торино, а затем играл в греческом Паниониосе.

Круг обязанностей 44-летнего Рекобы, очевидно, будет связан с продвижением клубного бренда и отношений с европейскими клубами.

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Теги
Альваро Рекоба Насьональ Монтевидео Насьональ Монтевидео Мир
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