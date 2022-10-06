Сборная Украины, которая в сентябре провела три матча в Лиге наций против Шотландии (0:3 и 0:0) и Армении (5:0), осталась на 27 строчке рейтинга ФИФА, сообщает сайт организации .

Украина, Испания и Португалия официально подали заявку на проведение чемпионата мира

В активе "сине-желтых" 1536,99 балла, что на 5,80 меньше, чем было по состоянию на 25 августа. Среди представителей УЕФА наша национальная команда идет 16-й.

Достаточно абсурдным выглядит очередной подъем сборной России с 35-го на 33-е место. Команда оккупантов в сентябре провела первый с момента полномасштабного вторжения в Украину товарищеский матч, в котором победила Кыргызстан со счетом 2:1.