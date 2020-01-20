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Рейньер прокомментировал свой переход в Реал – бразилец назвал любимых игроков в истории королевского клуба

20 января 23:37 46 Читати українською
Рейньер прокомментировал свой переход в Реал – бразилец назвал любимых игроков в истории королевского клуба
Рейньер / BeSoccer

Новичок мадридского Реала поделился эмоциями после подписания контакта с испанским грандом.

"Мечта любого ребенка – играть в таком большом клубе, как Реал. Когда я посещал Сантьяго Бернабеу, не предполагал, что в моей жизни случится столько всего и у меня будет возможность осуществить мечту.

Реал официально объявил о переходе Рейньера

Реал – крупнейший клуб в мире, в котором всегда играли великие футболисты. Папа приучил меня следить за играми Реала. Я фанат с того момента, когда услышал о галактикос – тогда я был очень маленький.

Я находился на клубном чемпионате мира, когда узнал об интересе мадридцев. Мне об этом в отеле сообщили семья и агент. Я удивился и в то же время был счастлив.

Кто мои любимые игроки в истории клуба? Зидан и Кака. С кем бы мне хотелось больше всего сыграть на поле? С Бензема, он мне очень нравится. Вообще, в клубе собраны замечательные тренеры и игроки. То, что я смогу встретиться с Раулем и Зиданом, является чем-то невероятным. Это две легенды футбола и Реала. Дебютировать голом и передачей было бы мечтой. Для этого я и перешел в Реал. Но я понимаю, что мечта пока еще далеко от меня", – сказал Рейньер в эфире FOX Sports Brasil.

Напомним, 18-летний хавбек перешел из бразильского Фламенго. Он подписал контракт с Реалом до лета 2026 года. Сумма трансфера официально не сообщалась, но, по информации испанских СМИ, она составила 30-35 млн евро.

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