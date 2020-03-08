Рейньер оформил дубль в матче за вторую команду Реала – видео голов бразильца

Бразилец Рейньер стал главным героем победы Реал Мадрид Кастилья.

Юный талант мадридцев отметился дублем в матче 28 тура Сегунды Б против Корухо (4:0).

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Рейньера дважды оставляли без опеки в пределах штрафной площадки и он спокойно расстреливал ворота соперника. Именно бразилец открыл счет в поединке, он же и подытожил разгром Корухо – 4:0. Благодаря победе Реал Мадрид Кастилья поднялась на седьмую строчку турнирной таблицы Сегунды Б.

Напомним, Реал заплатил Фламенго за Рейньера 30 млн евро, однако пока 18-летний бразилец защищает цвета второй команды "сливочных".

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Reinier first goal with Castilla !!!️️ pic.twitter.com/tmegnX6QCM — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) March 7, 2020