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Рейньер оформил дубль в матче за вторую команду Реала – видео голов бразильца

19:22 8 Читати українською
Рейньер оформил дубль в матче за вторую команду Реала – видео голов бразильца
Рейньер / АР

Бразилец Рейньер стал главным героем победы Реал Мадрид Кастилья.

Юный талант мадридцев отметился дублем в матче 28 тура Сегунды Б против Корухо (4:0).

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Рейньера дважды оставляли без опеки в пределах штрафной площадки и он спокойно расстреливал ворота соперника. Именно бразилец открыл счет в поединке, он же и подытожил разгром Корухо – 4:0. Благодаря победе Реал Мадрид Кастилья поднялась на седьмую строчку турнирной таблицы Сегунды Б.

Напомним, Реал заплатил Фламенго за Рейньера 30 млн евро, однако пока 18-летний бразилец защищает цвета второй команды "сливочных".

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