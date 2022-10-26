Рейнджерс заказал памятник для Уолтер Смит – легендарного тренера в своей клубной истории. Об этом информирует официальный сайт клуба из Глазго.

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Смит работал с Рейнджерс на протяжении двух каденций: с 1991 по 1998 год и с 2007 по 2011 год. За это время тренер привёл команду к победе 21 титула: 10 чемпионских титулов, 5 Кубков Шотландии и 6 Кубков шотландской Лиги. Также Смит выводил Рейнджерс в финал Кубка УЕФА в сезоне 2007/08.

"В современную эпоху никто не сделал для Рейнджерс больше, чем Уолтер. Он болел за нашу команду с детства, и более чем воплотил свою мечту", – говорится в клубном заявлении.

Уолтер Смит умер в прошлом году в возрасте 73 лет.

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