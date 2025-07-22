Рейнджерс и Панатинаикос провели первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов (2:0). Счет и обзор поединка – на "Футбол 24".

Противостояние Рейнджерса и Панатинаикоса имеет важное значение для Шахтера – именно неудачник этой пары станет потенциальным соперником “горняков” в третьем раунде квалификации Лиги Европы, если команда Арды Турана пройдет Бешикташ.

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Первый тайм не порадовал результативностью, однако на старте второй половины шотландцы сумели выйти вперед. Кертис получил мяч на границе штрафной площади и нанес точный удар в правый нижний угол – 1:0. На 58-й минуте Панатинаикос оказался в затруднительном положении – Вагианнидис получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве, чем существенно усложнил игру.

Шотландцы долго не могли воспользоваться численным преимуществом, однако на 78-й минуте таки поразили ворота греков во второй раз.

Этот счет оказался окончательным – Рейнджерс сделал серьезную заявку на проход дальше. Шансы на камбэк у Панатинаикоса остаются, но все решится 30 июля в Греции.

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