Рейнджерс и Селтик не смогли выявить сильнейшего в матче 4 тура чемпионата Шотландии. Результат и обзор игры читайте на "Футбол 24".

Шотландия, 4 тур

Рейнджерс – Селтик – 0:0

Жирона расчистила путь Ванату, отпустив провального форварда к 55-кратному европейскому чемпиону

Первый тайм между командами выдался довольно странным. Рейнджерс дважды пробил по воротам Селтика, а последний сделал больше передач и имел небольшое преимущество во владении. Хозяева даже организовали гол в ворота "зеленых" после стандарта, но его отменили из-за офсайда. За Рейнджерс в этом матче дебютировал экс-партнер Цыганкова Миосвски, которого подписали из Жироны накануне игры.

По перерыве ситуация изменилась. Селтик действовал более опасно, имел бешеное преимущество во владении. Тирни был близким, чтобы открыть счет, но его удар на 64 минуте парировал голкипер.

К слову, Рейнджерс проиграл в квалификации ЛЧ Брюгге с общим счетом 1:9.