Лига Европы, 2-й тур

Штурм – Рейнджерс – 2:1

Голы: Хорват, 7, Китеишвили, 35 – Гассама, 49

Ноттингем Форест – Митьюлланд – 2:3

Голы: Ндойе, 22, Гиббз-Уайт, 90+3 – Диао, 18, Соренсен, 24, Бусков, 88

Фейенорд – Астон Вилла – 0:2

Голы: Буэндиа, 61, Макгинн, 79

Порту – Црвена Звезда – 2:1

Голы: Гомеш, 8 (с пенальти), Мора, 90 – Костов, 32

Ноттингем Форест без травмированного Александра Зинченко уступил дома Митьюлланду – для датчан эта победа стала уже второй кряду в Лиге Европы. Датчане не только забили оба мяча после розыгрыша стандартов – они нанесли все 7 ударов в первом тайме после розыгрыша стандартов. Их показатель xG 1,98 со стандартов – это максимальный показатель среди всех команд в матчах Лиги Европы УЕФА (первый и второй таймы) за последние пять сезонов.

С тех пор, как Ангелос Постекоглу возглавил "лесников", команда пропустила наибольшее количество голов во всех турнирах среди всех участников АПЛ...

Кризисный Рейнджерс провел 22-й выездной матч во всех соревнованиях без "сухих" ворот, повторив клубный антирекорд, который продержался со времен Викторианской эпохи (22 матча с 1895 по 1897 год).

Порту дожал Црвену Звезду благодаря позднему голу Моры, а Астон Вилла одолела Фейенорд.

