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Рейнджерс подписал Хаджи – он должен был стать наследником Малиновского в Генке

13:37 46 Читати українською
Рейнджерс подписал Хаджи – он должен был стать наследником Малиновского в Генке
Стивен Джеррард и Янис Хаджи / Фото ФК Рейнджерс

Румынский хавбек Янис Хаджи отныне будет работать под руководством Стивена Джеррарда.

Рейнджерс договорился с Генком о переходе Яниса Хаджи, сообщает официальный сайт клуба.

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21-летний румын будет выступать за шотландский клуб на правах аренды до конца текущего сезона с последующим правом выкупа. Напомним, Генк приобрел Яниса как потенциальную замену Руслану Малиновскому, но игрок не сумел закрепиться в стартовом составе бельгийского клуба.

В текущем сезоне чемпионата Бельгии Хаджи провел 13 матчей, в которых отметился голом и тремя ассистами.

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