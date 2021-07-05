27-летний англичанин перебрался на Айброкс, сообщает официальный сайт клуба.

Шотландский клуб подписал 19-летнего украинца

Ландстрем подписал с Рейнджерс 3-летний контракт. Шотландскому гранду хавбек достался бесплатно, поскольку получил статус свободного агента после вылета "клинков" в Чемпионшип. Ландстрем в 2019 году установил уникальное достижение чемпионатов Англии. Он оформил гол в рамках Премьер-лиги и оказался в клубе избранных, забивавших во всех четырех местных профессиональных дивизионах.

В сезоне 2020/21 Джон Ландстрем провел 32 матча во всех турнирах, в которых отдал 2 результативные передачи.

Тепер Джеррард – легенда Рейнджерс: у дитинстві його спіймали на крадіжці, хуліганив у Ліверпулі, одягав футболку МЮ