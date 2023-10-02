Рейнджерс на своем сайте объявил о прекращении сотрудничества с Майклом Билом.

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Причиной разрыва стали неудовлетворительные результаты – в последнем туре команда проиграла Абердину (1:3), и это поражение стало третьим в сезоне. Как следствие, в турнирной таблице "джерс" отстают от главного конкурента – Селтика – уже на 7 очков.

Напомним, 43-летний специалист возглавил Рейнджерс в ноябре 2022-го, и по итогам прошлого первенства завоевал с командой серебро. К слову, перед приходом в чемпионат Шотландии Бил лишь полгода практиковался в Чемпионшипе с Квинз Парк Рейнджерс – работа там была первым самостоятельным опытом на взрослом уровне.

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