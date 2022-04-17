Кубок Шотландії 2021/22, полуфинал.

Селтик – Рейнджерс – 1:2

Голы: Тейлор, 64 – Арфилд, 78, Старфельт, 114, (аг.)

Первый тайм был почти полностью за Рейнджерс, у которых было несколько классных случаев, чтобы отличиться голом. Руф упустил две из них, сначала пробив мимо ворот, а затем мяч с линии ворот вынес защитник. Ландстрем перед перерывом продолжил дело нападающего пробив в штангу – Селтик же не отвечал остро.

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После перерыва "кельты" включились в игру – команды обменялись моментами, после чего "зелено-белые" забили. Грег Тейлор получил передачу в штрафной и пробил точно в угол ворот. Картер-Викерс мог и удвоить преимущество, но попал в поперечину. Арфилд сумел таки спасти ничью на 78 минуте, поэтому игра перешла в овертайм. Сильнее оказался Рейнджерс, а победу принес защитник Селтика Старфельт, срезавший мяч в свои ворота на 114 минуте.

Таким образом, именно Рейнджерс сойдется с Хартсом в борьбе за Кубок Шотландии в финале. Поединок состоится 21 мая.

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