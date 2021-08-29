Шотландия. Премьер-лига, 4 тур

Рейнджерс – Селтик – 1:0

Гол: Эландер, 66

Гости смогли дать настоящий бой действующему чемпиону. Игра была интересной, но осторожной. В первом тайме можно вспомнить лишь два по-настоящему острых момента. Форвард Селтика не смог прицельно пробить с трех метров до ворот, а Рейнджерс ответил ударом в штангу.

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После перерыва хозяева начали действовать агрессивнее и завладели инициативой, но смогли забить лишь раз – Эландер замкнул подачу с углового. Очень старался спасти Селтик Джо Харт. Голкипер отразил опасный выстрел перед роковым угловым, а на последних минутах уже сам пошел в штрафную соперника.

В конце концов, Рейнджерс не проигрывает Old Firm дерби почти два года. За этот период состоялось 7 матчей – 6 побед в активе "синих", которые сегодня справились даже без Стивена Джеррарда на скамейке запасных. Зато коллега англичанина Ангелос Постекоглу стал первым тренером Селтика с октября 2009 года, который проиграл свое первое дерби против Рейнджерс.

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