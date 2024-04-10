Данди никак не может сыграть с Рейнджерс свой домашний матч 30-го тура чемпионата Шотландии.

Рейнджерс обвинили Данди в халатности и непрофессионализме после второго переноса домашнего матча шотландской Премьер-лиги из-за подтопления газона. Главный арбитр встречи постановил, что поле непригодно для игры после сильного ливня.

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Изначально игра должна была состояться в середине марта, затем - в среду, 10 апреля. Теперь встреча между Данди и Рейнджерс вновь перенесена – на 17 апреля. Это уже не первый подобный случай – в такой способ Данди перенёс уже пять матчей в течение этого чемпионата. Как информирует ВВС, против клуба было возбуждено дисциплинарное производство.

Данди не только нарушил подготовительные и логистические планы Рейнджерс, но и в очередной раз подложил свинью телевизионщикам – игра должна была собрать большое количество зрителей у экранов телевизоров.

Данди занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата Шотландии, Рейнджерс находятся на второй строчке.

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