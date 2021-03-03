Боссы "рейнджеров" обеспокоены кризисом Юргена Клоппа в Ливерпуле, сообщает Football Insider.

Джеррард вошел в элитный клуб тренеров Рейнджерс

Не секрет, что Джеррард является одним из главных претендентов на замену немцу. Правда, возвращение легенды Ливерпуля явно не планировалось на лето 2021 года. Действующий контракт тренера Рейнджерс рассчитан до 2024-го, так же как и у Клоппа. Шотландский клуб надеется, что немецкий специалист таки удержится на Энфилде, и Ливерпуль не предпримет досрочную "охоту" на Джеррарда.

Добавим, что Рейнджерс с отрывом в 15 очков уверенно опережают Селтик в чемпионате Шотландии. Джеррард имеет большие шансы вернуть клубу титул после 10-летней паузы.

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