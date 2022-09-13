Руководство шотландского Рейнджерс решило почтить память королевы Елизаветы II гимном Великобритании перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов с Наполи, несмотря на запрет УЕФА.

Об этом информирует журналист Daily Mail Майк Киган в своём Твиттере.

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Гимн прозвучит на стадионе Айброкс после минуты молчания в память о королеве. Матч Рейнджерс – Наполи состоится в среду, 14 сентября. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Ранее УЕФА угрожал британским клубам штрафом за нарушение постановления Союза относительно исполнения гимна Великобритании.

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