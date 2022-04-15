Лига Европы, 1/4 финала, второй матч

Рейнджерс – Брага – 3:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Тавернье, 2, 44 (пен.), Руф, 101 – Карму, 83

Удаление: Тормена, 42, Медейруш, 105 (оба – Брага)

Шотландцы при поддержке родных трибун просто разорвали соперника. Тавернье открыл счет уже на 2-й минуте, а на 5-й гол Руфа отменили из-за игры рукой. Перед отдыхом положение Браги стало катастрофическим – Тормена сбил соперника, выбегавшего на рандеву с кипером. Арбитр Франсуа Летексье удалил центрбека гостей, а Тавернье оформил дубль с "точки".

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После перерыва Рейнджерс не давал португальцам больших надежд на спасение. Более того, подопечные Ван Бронкхорста должны были громить соперника. На 71-й минуте Руф забил еще один гол с нарушением – на этот раз был офсайд. Брагу спас стандарт. Медейруш выполнил качественную подачу с углового, которую головой замкнул Карму.

На экстратаймы у гостей сил уже не хватило. Руф наконец-то забил по правилам, а Медейруш оставил партнеров вдевятером (две желтые подряд за хамский подкат и споры с арбитром). Шотландцы спокойно выстояли последние 15 минут, зафиксировав выход на РБ Лейпциг.

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