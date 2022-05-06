Рейнджерс обыграли РБ Лейпциг во втором полуфинале ЛЕ и вышли в финал. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Немцы выиграли первый поединок (1:0), поэтому шотландцам пришлось отыгрываться. За дело они взялись сразу, забив дважды еще в первом тайме усилиями Тавернье и Камары.

Рейнджерс прорвались в финал Лиги Европы, одержав уверенную победу над РБ Лейпциг