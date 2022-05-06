Рейнджерс – РБ Лейпциг – 3:1 – видео голов и обзор полуфинала Лиги Европы с эффектным камбеком
09:47 - Читати українською
Рейнджерс обыграли РБ Лейпциг во втором полуфинале ЛЕ и вышли в финал. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
завершено
19’ Джеймс Тавернье
24’ Глен Камара
81’ Джон Ландстрем
Кристофер Нкунку 71’
19’ Джеймс Тавернье
24’ Глен Камара
71’ Кристофер Нкунку
81’ Джон Ландстрем
Немцы выиграли первый поединок (1:0), поэтому шотландцам пришлось отыгрываться. За дело они взялись сразу, забив дважды еще в первом тайме усилиями Тавернье и Камары.
Рейнджерс прорвались в финал Лиги Европы, одержав уверенную победу над РБ Лейпциг
Нкунку вернул интригу по перерыву, но Ландстрем вырвал победу для команды из Глазо в ярком матче. В финале Рейнджерс сыграют против Айнтрахта, выбившего из соревнований Вест Хэм.
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