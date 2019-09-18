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Рейнджерс – Фейенорд: матч Лиги Европы начнется минутой молчания в память о Риксене

18:05 14 Читати українською
Рейнджерс – Фейенорд: матч Лиги Европы начнется минутой молчания в память о Риксене
Фернандо Риксен / фото из соцсетей

Игроки шотландского Рейнджерс почтят память бывшего футболиста команды Фернандо Риксена во время поединка 1-го тура Лиги Европы против Фейенорда.

 

Игроки шотландского клуба выйдут на поединок с траурными повязками. Кроме того, перед стартовым свистком на стадионе будет объявлена ​​минута молчания в память об умершем. С соответствующей просьбой в УЕФА обратился Рейнджерс, и организация дала согласие.

Умер Риксен, который страдал от смертельной болезни

Матч Лиги Европы Рейнджерс – Фейенорд состоится 19 сентября в Глазго. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

К слову, Риксен с 2013 года страдал боковым амиотрофическим склерозом. Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы, которое приводит к параличу и последующей атрофии мышц. Голландец ушел из жизни утром 18 сентября.

Риксен выступал за Рейнджерс в 2000-2006 годах, провел за клуб из Глазго 182 матча, дважды выигрывал чемпионат Шотландии, дважды Кубок Шотландии и три раза Кубок лиги.

"Ти стаєш "овочем" і очікуєш смерті – навіть рак не такий безжальний". Навіжений Фернандо Ріксен бухав, нюхав кокс, ламав носи, але зараз володіє тільки одним пальцем

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Лига Европы Рейнджерс - Фейеноорд Рейнджерс Рейнджерс Фернандо Риксен
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