Вратарь Лацио Пепе Рейна придумывает себе странные забавы во время отпуска.

Опытный испанец на родине принял участие в песенном конкурсе с переодеваниями.

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Рейне пришлось примерить образ пингвина. 38-летний вратарь в огромном костюме спел свою композицию и шокировал судей, сняв маску. Для Пепе такие выступления не редкость – он часто посещает тематические фестивали и концерты, на которых выдает собственные шоу.

Добавим, что в прошлом сезоне Рейна провел за Лацио 37 матчей и пропустил 56 голов.

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