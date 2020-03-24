Рейна пожаловался, что ему не позволили сдать тест на коронавирус, несмотря на наличие признаков болезни

Голкипер Астон Виллы Пепе Рейна заявил, что у него были симптомы коронавируса в течение нескольких дней.

"У меня были все симптомы: сухой кашель, лихорадка и затрудненное дыхание, но я не смог сдать тест – их делают только тем, кому очень плохо. Сейчас я чувствую себя лучше. Я изолировал себя, принял все меры предосторожности. Было ощущение, что меня переехал грузовик. Сейчас все в порядке.

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Я часто слежу за новостями в Испании, Италии и Англии. Мне интересно это все знать, потому что у меня много близких людей по всей Европе. Чем больше мы будем следовать ограничениям, тем быстрее все пройдет", – приводит слова Рейны COPE.

Напомним, пандемия коронавируса парализовала футбольный мир. Евро-2020 уже перенесено, национальные чемпионаты и еврокубки приостановлены на неопределенный срок.

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