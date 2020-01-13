Рейна официально присоединился к Астон Вилле

Голкипер Милана Пепе Рейна завершит сезон в Астон Вилле.

Астон Вилла договорилась с Миланом об аренде Пепе Рейны до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт английского клуба.

Астон Вилла претендует на еще одного игрока Челси

На такой шаг "вилланов" побудила травма вратаря Тома Хитона. 34-летний Рейна имеет богатый опыт в чемпионате Англии, испанец защищал цвета Ливерпуля в 2005-2013 годах.

В текущем сезоне Серии А Пепе провел только один матч. После 22 туров АПЛ Астон Вилла находится в зоне вылета на 18 месте.

Манчестер Сити без Зинченко разбомбил Астон Виллу и поднялся на второе место АПЛ – дубль Мареза, хет-трик Агуэро