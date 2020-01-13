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Рейна официально присоединился к Астон Вилле

13 января 22:02 136 Читати українською
Рейна официально присоединился к Астон Вилле
Пепе Рейна / Фото ФК Астон Вилла

Голкипер Милана Пепе Рейна завершит сезон в Астон Вилле.

Астон Вилла договорилась с Миланом об аренде Пепе Рейны до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт английского клуба.

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На такой шаг "вилланов" побудила травма вратаря Тома Хитона. 34-летний Рейна имеет богатый опыт в чемпионате Англии, испанец защищал цвета Ливерпуля в 2005-2013 годах.

В текущем сезоне Серии А Пепе провел только один матч. После 22 туров АПЛ Астон Вилла находится в зоне вылета на 18 месте.

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