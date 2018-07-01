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Рейна: Нужно отдохнуть, подняться и снова бороться

23:46 6 Читати українською
Рейна: Нужно отдохнуть, подняться и снова бороться
Пепе Рейна / Фото: соцсети

Голкипер сборной Испании Пепе Рейна прокомментировал поражение от России в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

"Мы прощаемся со всей болью в наших сердцах и душах.

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У нас была мечта, чтобы подняться на пьедестал снова, но теперь это невозможно... Я всегда гордился быть частью команды и, прежде всего, быть испанцем. Нужно отдохнуть, подняться и снова бороться", – цитирует Рейну Twitter национальной команды.

Испания уступила России в серии послематчевых пенальти и покидает Мундиаль.

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ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

Испания
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Россия
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ЧМ 2018 Испания - Россия Пепе Рейна Пепе Рейна Испания Испания
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