Рейна: Нужно отдохнуть, подняться и снова бороться

Голкипер сборной Испании Пепе Рейна прокомментировал поражение от России в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

"Мы прощаемся со всей болью в наших сердцах и душах.

Испания – Россия – 1:1 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

У нас была мечта, чтобы подняться на пьедестал снова, но теперь это невозможно... Я всегда гордился быть частью команды и, прежде всего, быть испанцем. Нужно отдохнуть, подняться и снова бороться", – цитирует Рейну Twitter национальной команды.

Испания уступила России в серии послематчевых пенальти и покидает Мундиаль.

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