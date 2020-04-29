Рейна анонсировал близкое завершение карьеры

Голкипер бирмингемской Астон Виллы Пепе Рейна, права на которого принадлежат итальянскому Милану, поделился мыслями относительно заката своей игровой карьеры.

"Я вынужден буду вернуться после периода аренды в Астон Вилле. Думаю, будет трудно.

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В игре у меня осталось 1-2 года. Считаю, что после следующего сезона в Милане мое время в футболе завершится. Никогда нельзя говорить с полной уверенностью, но как у игрока у меня нет шансов. Как у тренера – кто знает", – рассказал ветеран во время эфира в своем Instagram.

В нынешнем сезоне Пепе Рейна провел 2 матча за Милан в Серии А и 6 поединков за Астон Виллу в рамках АПЛ.

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