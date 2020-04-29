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Рейна анонсировал близкое завершение карьеры

00:45 7 Читати українською
Рейна анонсировал близкое завершение карьеры
Пепе Рейна / ФК Астон Вілла

Голкипер бирмингемской Астон Виллы Пепе Рейна, права на которого принадлежат итальянскому Милану, поделился мыслями относительно заката своей игровой карьеры.

"Я вынужден буду вернуться после периода аренды в Астон Вилле. Думаю, будет трудно.

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В игре у меня осталось 1-2 года. Считаю, что после следующего сезона в Милане мое время в футболе завершится. Никогда нельзя говорить с полной уверенностью, но как у игрока у меня нет шансов. Как у тренера – кто знает", – рассказал ветеран во время эфира в своем Instagram.

В нынешнем сезоне Пепе Рейна провел 2 матча за Милан в Серии А и 6 поединков за Астон Виллу в рамках АПЛ.

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Теги
Пепе Рейна Пепе Рейна Астон Вилла Астон Вилла Милан Милан Англия
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