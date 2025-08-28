"К сожалению, приходится констатировать, что наши представители на международной арене в очередной раз разочаровали. Как по мне, лишь удача может помочь Динамо из Киева пройти Маккаби из Тель-Авива после поражения (1:3) в Лиге Европы в первом матче. Складывается впечатление, что в составе киевлян пока нет лидеров, которые бы взяли игру на себя в ключевой момент. К тому же чувствуется, что в середине команды не все в порядке, и это сказывается негативно на действиях на футбольном поле. Регресс динамовцев – очевиден.

"Матч с Серветтом будет как финал": Очеретько оценил шансы Шахтера на выход в Лигу конференций

Что касается наших представителей в Лиге конференций, то я настроен оптимистично в отношении Шахтера. В этом сезоне "горняков" буквально преследуют травмы, и поэтому действия донецкой команды не всегда сбалансированы. Это, конечно, влияет на результативность. Но в Женеве подопечные Арды Турана благодаря максимальной концентрации должны наиграть на свой победный гол.

Еще одного нашего представителя, Полесье, ждет сложный выезд в Италию, где Фиорентина после крупной гостевой победы в Прешове (3:0) является фаворитом.

Убежден, что руководитель Руслан Ротань воспользуется ротацией и даст возможность сыграть футболистам, в которых было недостаточно практики, ведь 31 августа житомирской команде предстоит сыграть в Киеве с Динамо в очередном туре УПЛ. Надо все тщательно взвесить, потому что можно потерпеть фиаско сразу на двух фронтах: прогнозируемо вылететь из Лиги конференций и в случае поражения в столице дать фору конкурентам, отыграть которую будет очень трудно", – сказал Федорчук в комментарии Sport.ua.

Напомним, все три украинских клуба играют ответные матчи еврокубков уже сегодня, 28 августа. Начало матчей Полесья и Динамо в 21:00, Шахтера – в 22:00.

Динамо – Маккаби Тель-Авив: анонс ответного матча плей-офф квалификации Лиги Европы