"Мы допустили много ошибок, которые необходимо исправлять. После этой игры надо добавлять.

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Но я смотрю в будущее с оптимизмом. В большинстве случаев при такой игре и с остротой у ворот соперника мы побеждаем", – цитирует Регилона официальный сайт УЕФА.

Напомним, в матче 4-го тура Лиги наций Украина впервые в истории победила сборную Испании. Единственный гол в матче забил Виктор Цыганков.

Как следствие, украинцы в турнирной таблице группы А4 делят вторую-третью строчку с немцами, набрав по шесть очков. Лидирует с семью пунктами Испания, замыкают квартет с 2 баллами швейцарцы.

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