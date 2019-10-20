Реднапп скептически оценил будущее Сульшера в Манчестер Юнайтед

Известный английский наставник Харри Реднапп не видит "света в конце тоннеля" для МЮ.

"Думаю, перед Сульшером поставлена ​​невозможная задача. В МЮ работали Мойес, ван Гал и Моуринью. А это – замечательные тренеры. Ни у кого из них не получилось добиться больших успехов с командой.

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Люди говорят: "Подпишите пять или шесть новых игроков". Но где МЮ их возьмет? В каких командах они играют? Да и перейдут ли они в Манчестер Юнайтед? МЮ не подпишет Харри Кейна или Рахима Стерлинга. Где они найдут нужных игроков? Легко сказать, что МЮ необходимо усилиться. Вопрос в том, где они найдут это усиление", – цитирует Реднаппа Mirror.

После 8-ми туров АПЛ "красные дьяволы" находятся на 14-й строчке турнирной таблицы.

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