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Реднапп: Шевченко нам понравился, но был слишком дорогим для Вест Хэма

13:41 89 Читати українською
Реднапп: Шевченко нам понравился, но был слишком дорогим для Вест Хэма
Харри Реднапп и Андрей Шевченко / Фото из открытых источников

Экс-тренер лондонского Вест Хэма Харри Реднапп, который возглавлял команду с 1994 по 2001 год, рассказал, почему "молотки" в 1994-м отказались от возможности подписать украинского форварда Андрея Шевченко.

"Нам поступил телефонный звонок от хороших парней из Ист-Энда. Они вели бизнес в России и Украине. Нам сказали: "Мы можем привезти вам пару игроков, очень хороших, чтобы вы могли на них посмотреть".

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Прибыли два футболиста, и у нас как раз была запланирована игра дубля против Барнета. В ней Шевченко забил два мяча. Он нам понравился, но стоил около миллиона фунтов. Помню, как сказал руководству, что это слишком дорого", – рассказал Реднапп в интервью изданию Sky Sports.

Напомним, в 1999 году Динамо продало Андрея Шевченко в итальянский Милан за 25 млн долларов.

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