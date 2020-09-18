"Приобретите их обоих, Бейла и Модрича. Это был бы отличный ход. Лука по-прежнему фантастический игрок. Это было бы потрясающе. Я все еще чувствую, что им нужен кто-то там. У них есть нападающие, но им нужен кто-то, чтобы подносить снаряды. Типа Луки Модрича, который может раздавать убийственные подачи для более активного движения вперед. Им не хватает такого игрока.

Бейл вернулся в Тоттенхэм, – Daily Mail

Бейл и Сон – это игроки, которых вы просто хотите отпустить, чтобы они играли и наносили ущерб сопернику везде, где они появляются на поле, на каждой позиции. Это немного похоже на Ливерпуль, то, что они делают со своей тройкой нападения. Мерсисайдцы хорошо меняют позиции. И я думаю, что то же можно сделать в Тоттенхэме", – цитирует Реднаппа Goal.

По информации СМИ, Бейл близок к возвращению в Тоттенхэм, за который выступал в 2007-2013 годах.

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