Реднапп может вернуться к тренерской деятельности
Экс-наставник Тоттенхэма Харри Реднапп решил поделиться своим опытом.
Борнмут имеет шанс убедить Харри Реднаппа стать главным тренером клуба, сообщает Sky Sports. Боссы "вишен" недавно освободили кресло наставника команды, и его обязанности сейчас исполняет Джонатан Вудгейт.
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"Вудгейт играл под моим руководством за Тоттенхэм, и он хороший парень. Он попросил меня приехать на несколько дней и посмотреть, как они тренируются. Просто побыть здесь несколько дней", – прокомментировал свое пребывание в клубе 73-летний Реднапп.
После 28-ми туров Чемпионшипа Борнмут расположился на 6-й строчке турнирной таблицы.
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