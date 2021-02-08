Борнмут имеет шанс убедить Харри Реднаппа стать главным тренером клуба, сообщает Sky Sports. Боссы "вишен" недавно освободили кресло наставника команды, и его обязанности сейчас исполняет Джонатан Вудгейт.

Терри может стать новым тренером Борнмута – его предшественник суммарно провел в клубе более 20 лет

"Вудгейт играл под моим руководством за Тоттенхэм, и он хороший парень. Он попросил меня приехать на несколько дней и посмотреть, как они тренируются. Просто побыть здесь несколько дней", – прокомментировал свое пребывание в клубе 73-летний Реднапп.

После 28-ми туров Чемпионшипа Борнмут расположился на 6-й строчке турнирной таблицы.

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