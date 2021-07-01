"Должен признаться: буду сильно удивлен, если сборная Англии не обыграет Украину. Это станет большим разочарованием. Я рад за Украину, для нее это большое достижение, но мне очень жаль игрока, который получил страшную травму. Матч со Швецией был равным, обе команды играли не очень хорошо. Больше повезло украинцам.

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Украине будет очень сложно в четвертьфинале, ведь у Англии игроки намного лучше. Посмотрите, мы победили Германию, а на поле даже не вышли Рашфорд, Фоден, Маунт, Санчо... К тому же, наши футболисты сейчас на подъеме – только выбили из борьбы немцев. Может, если сыграет Шевченко, тогда у Украины появятся шансы на полуфинал", – цитирует Реднаппа Спорт-Экспресс.

Добавим, что встреча Украины и Англии состоится 3 июля в 22:00 в Риме на Стадио Олимпико. Победитель этой пары в полуфинале Евро-2020 встретится с триумфатором поединка Дания – Чехия.

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