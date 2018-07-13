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Реднапп: Англии нужно найти своего Модрича внутри страны

12 июля 23:53 16 Читати українською
Реднапп: Англии нужно найти своего Модрича внутри страны
Харри Реднапп и Лука Модрич / Фото eurosport

Известный английский наставник Харри Реднапп поделился впечатлениями от поражения сборной Англии в матче 1/2 финала ЧМ-2018 против Хорватии (1:2).

"Разочарование. Это единственное слово, которым я могу описать поражение сборной Англии. У нашей команды была большая возможность наконец добраться до финала чемпионата мира.

Сначала соперник играл на равных с нами, но ближе к концу основного времени мы занервничали, чем и воспользовалась Хорватия.

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Отдельно отмечу Модрича, с которым я несколько лет работал в Тоттенхэме. Фантастический футболист и главный претендент на приз лучшему игроку чемпионата мира-2018.

Я и до матча с Англией был уверен в том, что Лука должен взять "Золотой мяч", а теперь убежден в этом еще больше: он идеально контролировал игру во втором тайме и в дополнительное время, хотя это могли заметить не все.

Нашей сборной нужно найти своего Модрича внутри страны. Пока в Англии не будет центрального полузащитника такого класса, футбол не вернется домой", – цитирует Реднаппа издание Спорт-Экспресс.

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ЧМ 20181/2 финала

Хорватия - Англия: Среда 11 июля 2018

Хорватия
Матч окончен
2 : 1
( осн. время 1 : 1 )
Англия
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Теги
ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Англия Англия Харри Реднапп ЧМ 2018 - новости 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2018 Хорватия - Англия
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