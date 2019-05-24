Редмонд сконфузился на тренировке сборной Англии – видео эпического падения игрока

Хавбек Саутгемптона Натан Редмонд поразил своей неуклюжестью во время тренировки английской сборной.

Полузащитник рассмешил публику своим падением во время командных упражнений.

Сборная Англии опубликовала заявку на Финал четырех Лиги наций – Кейн в составе

Редмонд настолько увлекся мячом, что просто не заметил маленьких ворот и врезался в них на высокой скорости. К счастью, игрок не получил травму и сможет помочь англичанам в "финале четырех" Лиги наций.

Напомним, соперником "трех львов" в полуфинале турнира станет сборная Нидерландов.

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