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Редмонд сконфузился на тренировке сборной Англии – видео эпического падения игрока

24 мая 14:17 115 Читати українською
Редмонд сконфузился на тренировке сборной Англии – видео эпического падения игрока
Натан Редмонд / Reuters

Хавбек Саутгемптона Натан Редмонд поразил своей неуклюжестью во время тренировки английской сборной.

Полузащитник рассмешил публику своим падением во время командных упражнений.

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Редмонд настолько увлекся мячом, что просто не заметил маленьких ворот и врезался в них на высокой скорости. К счастью, игрок не получил травму и сможет помочь англичанам в "финале четырех" Лиги наций.

Напомним, соперником "трех львов" в полуфинале турнира станет сборная Нидерландов.

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Видеоновости Англия Натан Редмонд Натан Редмонд футбольные курьёзы Лига наций
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