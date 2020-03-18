"Редко можно встретить такого человека": Клопп отметил главную особенность Фирмино

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп в который раз подчеркнул важность для команды бразильского нападающего Роберто Фирмино.

"Роберто – связующее звено на поле. Достаточно редко можно встретить такого человека, как Бобби, который настолько не эгоистичный. Он действительно рад раздавать передачи. Потом он понимает: "Ну, я не забивал в течение 4-5 недель".

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Но это не важно, потому что его бескорыстность невероятная. Нет, правда, это игрок мирового класса. Отличный парень", – сказал Клопп в шоу FootballJOE.

К слову, в текущем сезоне Фирмино сыграл за Ливерпуль 36 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

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