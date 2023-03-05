Арсенал "на зубах" вырвал победу над Борнмутом. Решающий гол в активе Райса Нельсона, который изредка выходит в составе "канониров". Зинченко же в этот раз не был столь определяющим игроком для Арсенала в этом поединке, а из его зоны пришел первый забитый мяч "вишен".

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Мудрик все больше теряет в глазах Поттера – украинец не появился даже на замену в поединке с Лидсом. Сообщений о травме Михаила не было, поэтому все больше появляется вопросов о необходимости Мудрика для команды. Подробнее об этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".