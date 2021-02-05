"А кто у нас пришел? Оливье Тилль пришел. Георгий Цитаишвили на правах аренды пришел. Вернулся Луизао. Вот и все. Три человека – это не богатая трансферная политика. Приглашали футболистов на просмотр, но они не подошли. Такая ситуация. Речка не должна застаиваться, чтобы не завонялась.

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Цитаишвили? Пригласили в команду чемпиона мира U-20 без просмотра. Футболист поиграл. Он хочет игровую практику, поскольку в Динамо не всегда играл. У нас у него будет больше времени, он поможет нам. Это нестандартный футболист, он принимает нестандартные решения. Игроки, которые могут отдать пас, ценятся тренерами.

Сможет ли он сыграть против Динамо? Это не ко мне вопрос. Я думаю, что вряд ли", – сказал Максимов в программе "ПРОФУТБОЛ Digital".

Напомним, Цитаишвили будет играть за Ворсклу до завершения чемпионата. В текущем сезоне он провел в составе Динамо лишь четыре матча, результативными действиями не отличался.

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