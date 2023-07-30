"Саудовская Аравия изменила трансферный рынок. Несколько месяцев назад, когда Криштиану Роналду был единственным, кто ушел, никто не думал, что в саудовской лиге будет играть так много топ-игроков. В будущем их будет ещё больше, поэтому клубы должны понимать, что происходит. Рияд Марез получил невероятное предложение, поэтому мы не могли сказать "не делай этого".

"Пусть Гвардиола попробует выиграть ЛЧ с Колосом": Кварцяный раскритиковал Реброва и Ротаня за стиль сборной Украины

Речь идет не об угрозе, это реальность. Они хотят создать сильную лигу, и пока что им это удаётся. Не знаю, как долго они смогут удерживать столь высокий уровень трат, но у меня есть ощущение, что они не остановятся", – цитирует Пепа Sky Sports.

Роналду запустив "золоту лихоманку" – Саудівська Аравія сприяє багатим, принижує слабких і доларами затикає критиків