Речь де Брюйне перед камбэком против Украины завирусилась – фанаты резко критикуют выбор языка
Полузащитник сборной Бельгии и Манчестер Сити Кевин де Брюйне мотивировал свою команду перед матчем с Украиной в плей-офф Лиги наций.
"Красные дьяволы" после фиаско в первой игре с украинцами (1:3) сумели переиграть команду Реброва в ответном матче (3:0), обеспечив себе место среди сильнейших в Лиге наций.
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Перед второй встречей Кевин де Брюйне как капитан выступил перед своими партнерами с мотивационной речью.
"Ребята, вы же понимаете ситуацию. Все – или ничего. Либо мы проигрываем и вылетаем, или выигрываем и остаемся. Возьмем ответственность на себя и будем сконцентрированы все 90 минут, или даже больше. Мы идем за победой", – сказал де Брюйне.
Слова капитана завирусились в соцсетях. Болельщики сборной Бельгии обратили внимание на то, что полузащитник разговаривает исключительно на английском языке и это вызвало возмущение.
Стоит заметить, что когда руководил командой Роберто Мартинес, игроки в сборной общались исключительно на английском, но перед провальным ЧМ-2022 это правило убрали, и футболисты отдали предпочтение родным языкам – нидерландскому и французскому.
Сборную Бельгии всегда критикуют, что в команде нет единства, а разделение влияет на результаты, которые в последние годы не соответствуют уровню команды.