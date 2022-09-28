"Я бы Петракова сейчас не списывал со счетов. Он очень сильно вырос как специалист, сделал большие шаги по развитию, это видно по всем его действиям. Ему нужно давать шанс, пусть продолжает тренировать. Он совсем не мешает игрокам развиваться. Молодые ребята, которых Петраков подтянул в последних играх – Игнатенко, Мудрик – это круто.

Петра ков должен пойти – ставка на результат не сыграла, уровень футбола падает, истерическая изюминка приелась

Думаю, УАФ предоставит Александру Васильевичу шанс хотя бы на год, чтобы он смог доработать свое дело. Единственный момент, являющийся основанием для смены тренера – это когда игроки не растут и нет результата. На последнее мы сейчас смотрим в меньшей степени, ведь куда более важны сейчас шаги в плане развития. Петраков подтягивает к команде молодежь, те игроки, которые у него есть – они при нем и заиграли.

Ну и, думаю, что в определенный момент настанет шанс Сергея Реброва, у которого истечет контракт с Аль-Айном, но сейчас я об этом не стал бы говорить", – цитирует Левченко Footboom .

Напомним, Александр Петраков возглавил сборную прошлым летом. Под его руководством "сине-желтые" не смогли пробиться в финальную часть ЧМ-2022 и вернуться в элиту Лиги наций.

"А у нас є реальний кандидат на заміну?": різниця між Петраковим та Шевою, відкриття збірної України і проблема №1