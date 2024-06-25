Сборная Украины перед решающим матчем группового этапа Евро-2024 против Бельгии может не досчитаться сразу двух основных вингеров – Виктор Цыганков и Михаил Мудрик пропустили тренировку в Штутгарте. Если об угрозе неучастия хавбека Жироны было известно еще после матча против румын, то полузащитник Челси получил повреждение в поединке против Словакии (2:1).

Украина – Бельгия: где смотреть решающий матч группового этапа Евро-2024

Зато вернуться на поле может Виталий Миколенко, который сумел восстановиться после травмы голеностопа. У Бельгийцев также проблемы с составом, но незначительные – не примет участие в матче Доди Лукебакио из-за перебора желтых карточек и под вопросом защитник Ренна Артур Теат. Это и другое рассматриваем в новом выпуске на YouTube-канале Футбол 24.