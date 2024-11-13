"На мой взгляд, класс наших ребят выше, чем у хозяев, а состав более ровный. Вот еще бы только футболисты подошли к поединку в боевой спортивной форме и продемонстрировали свои лучшие качества.

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В составе Грузии есть игрок, на которого приходят болельщики. Это Хвича Кварацхелия. Поэтому очень многое будет зависеть от того справится ли с амбициозным грузином наш правый защитник Ефим Конопля. Если совместными усилиями, благодаря игре на опережение, надежной подстраховке посчастливится усложнить жизнь Хвиче, то шансы добиться положительного результата возрастут.

Во-вторых, вызывает опасения позиция опорного полузащитника. На ком остановит свой выбор рулевой Сергей Ребров? Динамовец Владимир Бражко вернулся после повреждения в строй, но его игра на клубном уровне не впечатляет, что касается Ивана Калюжного, то его максимальная настроенность сомнений не вызывает, но не хватит ли ему скорости в борьбе с мобильными полузащитниками грузин. Тем более, что именно в центральную зону любит смещаться с левого фланга Кварацхелия.

Настораживает также недостаточная игровая практика еще у целой группы игроков. Потому что наши легионеры не попадали в основу не только по состоянию здоровья, но и по игровым качествам. Речь идет об Александре Зинченко, Романе Яремчуке, Михаиле Мудрике. И Реброву не позавидуешь, ведь он всегда подчеркивал, что будет отдавать предпочтение тем, кто будет иметь игровую практику. Эта разбалансированность может негативно сказаться на действиях украинской сборной", – сказал Федорчук в комментарии Sport.ua.

Напомним, дуэль между Грузией и Украиной состоится в Батуми на AdjaraBet Arena 16 ноября. Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.

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