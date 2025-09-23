"Из того, что я знаю, Панатинаикос очень сильно его хочет. Сам клуб, проект, задачи и условия – привлекательные. И финансовые условия лучше, чем от УАФ. Это однозначно. У Реброва весь этот период были предложения. Им интересовались в Саудовской Аравии и Лудогорец, который все время хотел Реброва, но потом взял Йовичевича.

Шевченко принял решение по Реброву – наставника переманивает Панатинаикос

Мы понимаем, что делами Реброва занимаются его агенты, это компания ProStar. И никто не мешает Шаблию находиться в переговорах или собирать предложения. Задача агента – предусмотреть ситуацию клиента и найти ему следующий клуб. Если сборная Украины не выходит на чемпионат мира, то у Реброва должен быть запасной вариант.

Мой греческий коллега сказал, что Панатинаикос был готов на то, чтобы на этот период Ребров совмещал свою работу. Но сидеть на двух стульях... Эту опцию серьезно не рассматривали. Могу себе представить, что решающим станет матч с Исландией," – сказал Спиваковский в эфире YouTube-канала ТаТоТаке.

Напомним, сборная Украины неудачно начала отбор к ЧМ-2026, уступив Франции (0:2) и сыграв вничью с Азербайджаном (1:1). 10 октября подопечные Сергея Реброва сыграют матч против Исландии, а 13 октября встретятся с Азербайджаном.

"На ЧМ-2026 с такой игрой нам делать нечего". Это уже дно? Или еще постучимся? Кто ответит за результат?