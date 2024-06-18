Ребров признался, что игроки сборной Украины провели разговор в раздевалке после матча с Румынией, попросив выйти главного тренера, информирует Goal.

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Также наставник назвал одну из причин фиаско. "Никто не ожидал такого результата. Мы много владели мячом, но не могли создать ни одного момента. Это принесло свои плоды. У нас будет тяжелая игра против Словакии. Мы должны сконцентрироваться здесь и сейчас. Нам нужно серьезно улучшиться и забыть обо всем этом".

Напомним, сборная Румынии шокировала Украину, разгромив в первом матче группового этапа (3:0). Голами за румын отличились Станчу, Разван Марин и Дрегуш.

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