– Как считаете, стоит ли Реброву покидать пост главного тренера после таких результатов и игры сборной?

– На моем месте я бы уже давно ушел, если бы был порядочным. Но он будет сидеть до последнего, пока его не уволят. А этого не произойдет, потому что президент УАФ – его друг. Пусть сидят. Один игрок поедет в Испанию, другой – в Лондон. Мы играли плохо, а все разъехались по заграницам – вот почему сейчас у нас все так "классно".

"Сейчас я не вижу смысла увольнять Реброва": Хацкевич оценил результаты сборной Украины на старте отбора ЧМ-2026

– После матча Ребров отметил, что если бы знал о травмах двух вингеров (Цыганкова и Гуцуляка), вызвал бы Ярмоленко.

– (Смеется). Оправдания всегда найдутся. Думаю, когда счет стал 1:1, Ребров уже готовился к пресс-конференции. Отговорка могла быть одна – если бы команда создала много моментов, но не забила. А моментов не было!

– Еще одна цитата Реброва: "Мы начали нагружать штрафную площадь только в последние 15 минут – надо было это делать раньше".

– Не прострелы и подачи, а "нагружать", значит? Если Ребров этого не понимает, то это легко для защитников. Кто у нас играет головой? Довбик? Вы видели его в этом матче? У нас нет баскетболистов под два метра. Шапаренко даже в свободном положении не забьет головой.

Вместо того, чтобы сказать, что команда играла никак, Ребров говорит о недостаточном количестве подач в штрафную. И не забывайте – у нас нет Срны на фланге!

После каждого матча нужно объяснять, почему мы так плохо играем. А у нас игроки и тренеры привыкли только к позитиву, – подытожил Леоненко в комментарии Sport-express.ua.

